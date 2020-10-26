Pogba Macron'un sözlerine dayanamadı milli takımı bıraktı
İngiliz basını, Paul Pogba'nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 'İslam uluslararası terörizm' sözlerinin ardından Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını yazdı.
İngiliz medyasından The Sun'da yer alan habere göre Paul Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.
Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.
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