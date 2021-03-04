Pokemon kartı hırsızlığı çetesi çökertildi

04 Mart 2021 Perşembe, 09:51

Kuzey Karolina'nın Richlands kasabasındaki Walmart yetkilileri, farklı tarihlerde birkaç deste Pokemon kartının mağazadan çalındığına dair polise ihbarda bulunmuştu.

Onslow ilçesi polisinin başlattığı soruşturmada, olayla ilişkili iki kişi 25 Şubat'ta yakalandı.

27 yaşlarındaki Stephen Rochelle Jr. ve Amanda Morgan hırsızlık, ürün kodunda sahtecilik ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Soruşturmada Rochelle ve Morgan'ın mağazada yüksek fiyata satılan kartların barkotlarını daha düşük fiyata satılanlarınkiyle değiştirerek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Harris Creek Loop'ta ikamet eden ikilinin kefaletleri 5 bin dolar olarak (yaklaşık 37 bin TL) belirlendi.

Bir sonraki duruşmanın 18 Mart'ta yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Independent Türkçe