Polis baskınından kaçmak için tahtadan köprü kurmuşlar
Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki kahvehanede, sokağa çıkma kısıtlaması yok sayılarak kumar oynandığı ihbarını alan polis, söz konusu adrese baskın yaptı.
Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının ve pandemi kurallarının hiçe sayılarak kumar oynandığı ihbarı alan polis, söz konusu adresteki kahvehaneye baskın yaptı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Kongre Caddesi'ndeki kahvehaneye girdi. Şüphelilerin kaçtığını tespit eden polis, yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonlarının ışığını açarak arama yapan polis ilginç bir manzara ile karşılaştı. Kumar oynayan şüphelilerin, polis baskınından kaçmak için iki bina arasına tahtadan köprü yaptığı ortaya çıktı.
Karşı binanın çatısına uzatılan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki tahta köprüyü bulan polis memuru, merdivenleri çıkarken "düzenek kurmuşlar" dedi. Ekipler, ara sokaklarda ve çatılarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri aradı.
Polis denetiminde, kahvehanede yakalanan 10 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den toplam 32 bin TL ceza kesildi.
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