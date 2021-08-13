Polis müdahalesinde kolu kırılan Aydoğan’ın tazminat talebi reddedildi

13 Ağustos 2021 Cuma, 11:31

Cumartesi Anneleri buluşmasının 700'üncü haftasında polis müdahalesi sonrası kolu kırılan Aydın Aydoğan’ın, İçişleri Bakanlığı’na açtığı 10 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat talebi reddedildi. Aydoğan’ın dosyasında, olay anına ait görsellerin bulunmasına rağmen idare mahkemesi kararında, “Davacının katılıp katılmadığının belli olmadığı” kaydedildi.

"NE YAPMAM GEREKİYOR DA HAKLILIĞIMI KANITLAYAYIM?"



Kararda, Aydoğan’ın olay yerinde yaralandığının tespit edilemediği de ileri sürüldü. Dosyasına verilen kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Aydoğan “2018’de gerçekleştiren eyleme katılmak için pasajda bekliyorduk. Polis o sırada müdehale etti. Müdehale sırasında kolum kırıldı. Vücudumda da 22 tane plastik mermi izi tespit edildi. Ben yıllardır kırık kolumdaki ağrılarla yaşıyorum. 3 senedir tedavi görüyorum. Kaynama ihtimali olmayan bir yerden kırılmış. Ne yapmam gerekiyor da haklılığımı kanıtlayayım? Bu nasıl adalet” diye sordu.

"MAHKEME DELİLLERİMİZLE İLGİLENMEDİ"



Dosyasını istinaf mahkemesine taşıyacağını söyleyen Aydoğan, “İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın siyasi bir karar olduğu açık. Şahitlerimizin dinlemesini talep ettik ama dinlenmedi. Mahkeme delillerimizle ilgilenmedi. Şahitlerim dinlense lehime karar çıkabilirdi. Dosyamı istinaf Mahkemesine taşıyacağım ama oradan da döneceğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesine başvuracağım” diye konuştu.