Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vururken görüntülendi
Konya'da seyir halindeki motor sürücülerini, kaskla vurarak durduran polis görüntülendi.
Konya'da yoldan geçen motor sürücülerine kaskla vurarak durduran polis başka bir sürücünün kayda almasıyla görüntülendi.
Kaydı alan sürücünün polise, "Niye yolda giden adama kaskla vurdun?" sorusunu yöneltmesinin üzerine, polisler "Beyefendi kamera kaydı almak yasak" dedi.
"BU VİDEO OLMASAYDI KONU KAPANACAKTI"
Söz konusu olaya ilişkin Twitter hesabından tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü görüntü kaydetmeyi yasaklayan genelge yayınladı. Görevini onuruyla yapan polislerimizi ayırıyorum. Bir polis, kaskla motor sürücüsünün kafasına vuruyor. Sürücü düşse,arabanın altında can verse ya da darbe nedeniyle ölse bu video olmasaydı konu kapatılacaktı."
Emniyet Genel Müdürlüğü görüntü kaydetmeyi yasaklayan genelge yayınladı. Görevini onuruyla yapan polislerimizi ayırıyorum.Bir polis, kaskla motor sürücüsünün kafasına vuruyor. Sürücü düşse,arabanın altında can verse ya da darbe nedeniyle ölse bu video olmasaydı konu kapatılacaktı pic.twitter.com/Y5VHVRvlQs— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) April 30, 2021
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