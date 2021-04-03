Baş dedektiften Floyd davası açıklaması: Tamamen gereksiz, ölümcül bir güç
Minneapolis Polis Departmanı Cinayet Birimi Baş Dedektifi Richard Zimmerman, olay anında George Floyd’un ensesine dizle basılmasının, “tamamen gereksiz, ölümcül bir güç” olduğunu söyledi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyah Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin davasının 5. gününde Minneapolis Polis Departmanı cinayet masası şefi tanık olarak dinlendi.
Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen haftanın son günkü duruşmasında tanık kürsüsüne çağırılan Zimmerman, olay anında Floyd’un ensesine dizle basılmasının, “tamamen gereksiz, ölümcül bir güç” olduğunu söyledi.
Zimmerman, “Arkadan kelepçeli halde karnının üstünde yatan bir kişinin ensesine dizle basmak onu öldürebilir. Çünkü kaslar geri çekiliyor ve eğer göğsün üzerine uzanıyorsanız bu, nefesi daha da daraltır” diye konuştu.
POLİSLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMUYORDU
Polis teşkilatında 1985’ten bu yana görev yaptığını ve halen en kıdemli kişi olduğunu vurgulayan Zimmerman, Floyd’un kelepçelenmesinden sonra polislerin kendilerini tehlikede hissetmeleri için bir neden görmediğini belirtti.
Zimmerman, Savcı Matthew Frank’in “Öyleyse size göre, kelepçelendiğinde ve yere yatırıldığında bu kısıtlama durmalı mıydı?" sorusuna "Kesinlikle" diye cevap verdi.
"Bir kişi kelepçelediğinizde, nefesi kısıtladığı için onu mümkün olan en kısa sürede yan çevirerek veya oturtarak yüzüstü pozisyondan çıkarmanız gerekir." diyen Zimmerman, bugüne kadar arkasından kelepçeli, yüzüstü yatan birinin boynuna diz çökmek için asla eğitilmediğini söyledi.
Zimmerman, polis kamerası kayıtlarına göre Floyd’un ve sokaktaki kişilerin polisler için bir tehlike oluşturmadığını düşündüğünü de yineleyerek ambulans çağrılmış olsa bile polis memurlarının acı içindeki birine yardım sağlamakla görevli olduğunu ekledi.
Zimmerman’dan sonra Hakim Peter Cahill, davanın planlanandan daha hızlı gittiğini belirterek pazartesi 09.15’te devam etmek üzere davaya erkenden ara verdi.
Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Video Haberler
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
- Nisan ayında kar şaşkınlığı
- Canlı yayında beklenmedik an! Rus muhabirin zor anları
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Sivas'ta 'Biontech' aşısına yoğun ilgi
- Üçüncü ittifak olacak mı? sorusuna yanıt verdi
- Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
- Küçükçekmece'deki korkunç ölüm kameraya yansıdı
- Yurttaştan, Soyer'e: Bıktık artık bu düzeni değiştirin
- Korkunç ölüm! Kafasının üzerinden geçti
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac mı seçilmeli Biontech mi?
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 25 gün yatak sırası beklerken yaşamını yitirdi
- Portakalın faydaları ve zararları nelerdir?
- AKP'den büyük zam teklifi
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Onay çıktı! WhatsApp'a 'para' özelliği
- YSK'den 'Gelecek Partisi' kararı