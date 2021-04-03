Baş dedektiften Floyd davası açıklaması: Tamamen gereksiz, ölümcül bir güç

03 Nisan 2021 Cumartesi, 02:22

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyah Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin davasının 5. gününde Minneapolis Polis Departmanı cinayet masası şefi tanık olarak dinlendi.

Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen haftanın son günkü duruşmasında tanık kürsüsüne çağırılan Zimmerman, olay anında Floyd’un ensesine dizle basılmasının, “tamamen gereksiz, ölümcül bir güç” olduğunu söyledi.

Zimmerman, “Arkadan kelepçeli halde karnının üstünde yatan bir kişinin ensesine dizle basmak onu öldürebilir. Çünkü kaslar geri çekiliyor ve eğer göğsün üzerine uzanıyorsanız bu, nefesi daha da daraltır” diye konuştu.

POLİSLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMUYORDU

Polis teşkilatında 1985’ten bu yana görev yaptığını ve halen en kıdemli kişi olduğunu vurgulayan Zimmerman, Floyd’un kelepçelenmesinden sonra polislerin kendilerini tehlikede hissetmeleri için bir neden görmediğini belirtti.

Zimmerman, Savcı Matthew Frank’in “Öyleyse size göre, kelepçelendiğinde ve yere yatırıldığında bu kısıtlama durmalı mıydı?" sorusuna "Kesinlikle" diye cevap verdi.

"Bir kişi kelepçelediğinizde, nefesi kısıtladığı için onu mümkün olan en kısa sürede yan çevirerek veya oturtarak yüzüstü pozisyondan çıkarmanız gerekir." diyen Zimmerman, bugüne kadar arkasından kelepçeli, yüzüstü yatan birinin boynuna diz çökmek için asla eğitilmediğini söyledi.

Zimmerman, polis kamerası kayıtlarına göre Floyd’un ve sokaktaki kişilerin polisler için bir tehlike oluşturmadığını düşündüğünü de yineleyerek ambulans çağrılmış olsa bile polis memurlarının acı içindeki birine yardım sağlamakla görevli olduğunu ekledi.

Zimmerman’dan sonra Hakim Peter Cahill, davanın planlanandan daha hızlı gittiğini belirterek pazartesi 09.15’te devam etmek üzere davaya erkenden ara verdi.

Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.