Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü
Aksaray'da, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü Yasin Yıldırım (26), 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken, çekiciye çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine Yasin Yıldırım'ın kullandığı 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yıldırım, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu Yıldırım otomobiliyle, kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın'ın (52) kontrolündeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi