Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü

26 Ekim 2020 Pazartesi, 01:24





Kaza, saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine Yasin Yıldırım'ın kullandığı 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yıldırım, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu Yıldırım otomobiliyle, kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın'ın (52) kontrolündeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.