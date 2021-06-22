Polisin silahıyla can veren Feray Şahin doğum gününde mezarı başında anıldı

22 Haziran 2021 Salı, 22:30

Mersin’de özel harekât polisi Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, doğum günü sebebiyle ailesi tarafından mezarı başında anıldı.

Ailenin tek kızı olan Feray, yaşasaydı bugün 27 yaşında olacağını söyleyen baba Bekir Şahin, “açmamış gonca gülümüzü bir tanemizi yavrumuzu katlettiler. Ve o katile bugün sokakta hiçbir şey olmamış gibi geziyor. 23 yaşında üniversite son sınıf öğrencisi gencecik bir kızı katletmenin cezası bu olamaz. İnsan öldürmenin cezası bu olamaz. Bu katiller böyle cezalarla ödüllendirenler öldürülen her kadın cinayetinden sorumludurlar, vebal altındadırlar. Çünkü Feray kadın cinayetlerinin ne ilki nede sonuncusu oldu. Çünkü katiller ödül gibi cezalarla sokakta geziyor ve bu yüzden her gün kadınlar öldürülüyor. Yeter analar ağlamasın Feraylar ölmesin, katillere en ağır cezalar verilsin istiyoruz” dedi.

Mersin Toros Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıfta okurken 19 Eylül 2017 tarihinde öldürülen Feray Şahin’in katili Fatih Burak Aykul’a mahkemenin 5 yıl 3 ay indirimli ceza vermesinden bu yana ailenin hukuk mücadelesi devam ediyor. Feray Şahin’in katili 2 yıl 6 aydır dışarıdayken, dava dosyası ise 2 yıl 5 aydır Yargıtay’da bekliyor.

Bu duruma tepki gösteren baba Bekir şahin, “Bunun neresi hak, hukuk, adalet. Katili kim koruyor. O katil başka kadınları, kızları, öldürmeyeceğinin garantisini kim veriyor. Kanun katili korumak için mi var. Mağdurun hakkını hukukunu kim koruyacak. Biz adaleti nerde arayacağız. Bu hukuk cinayetine karşı, karara karşı, sonuna kadar mücadele edeceğiz, katil en ağır şekilde caza alana kadar asla davının peşini bırakmayacağız” dedi.

Anne Aysel Şahin ise kızına 23 yaşına girerken aldığı doğum günü hediyesi oyuncak kuzu ile mezara geldi. Adalet isteyen anne Aysal Şahin, “Evlat acısını ancak yaşayan bilir. Feray yaşasaydı bugün ülkesini, insanları, hayatı seven pırıl pırıl bir kadın ve mimar olacaktı. Ama evimizin gülünü çiçeğini genç yaşta toprağa verdik. Katil kızımın yaşı kadar bile ceza almadı. Bir insan canı bu kadar ucuz mu? İnsan öldürmenin cezası komik bir ceza olamaz. Bunun neresi adalet neresi hukuk?" dedi.

Anne Şahin şöyle devam etti:

"Suçsuz, savunmasız, masum bir kızı katleden katil ise bugün sokakta ve hiçbir şey olmamış gibi geziyor. Feray, kadın cinayetlerinin ne ilki, ne de sonuncusu oldu. Türkiye’de ne yazık ki artarak devam eden kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet karşısında, suçlulara gereken en ağır cezanın verilmeyerek meşrulaştırılması, katilleri ve suç işleyenleri adeta cesaretlendiriyor.

Birçok kadın katili gibi Feray’ı öldüren ve o sırada polis olan Fatih Burak Aykul da maalesef gencecik bir kızı öldürmenin cezası olarak 5 yıl 3 ay gibi komik ancak ödül gibi bir cezayla, maalesef bugün aramızda ve hiçbir şey olmamış gibi geziyor. Batsın böyle adalet, böyle hukuk sistemi. Bu kanun kimin için var?"