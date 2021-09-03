Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem’e çarpıp ölümüne neden oldu
Bursa'da, aracıyla polisten kaçan İsmail Kuşaslan kovalamaca sırasında akaryakıt istasyonu önünde İrem Özdemir’e (24) çarptı. Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında plakası sahte olduğu belirlenen otomobile, polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e, ardından da demir korkuluklara çarptı.
Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan İrem Özdemir ile sürücüsü İsmail Kuşaslan yaralandı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan İrem Özdemir ile Kuşaslan, çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ARAÇTAN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Olayın ardından çevredekilerin tepki gösterdiği otomobildeki Ünal Bilici polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İrem Özdemir, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
BİRİNİN 25, DİĞERİNİN 6 SUÇ KAYDI VAR
Bu arada, 25 ayrı suçtan kaydı olan Ünal Bilici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tedavisi süren 6 ayrı suçtan kaydı olan İsmail Kuşaslan’ın ise taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı bildirildi.
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