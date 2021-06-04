Polonya Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Paulo Sousa iddialarını doğruladı
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken ön plana çıkan isimlerden biri Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Paulo Sousa oldu. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek ise Sousa hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarının doğru olabileceğini belirtti.
Emre Belözoğlu ile yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Portekizli teknik adam Paulo Sousa'nın adı da sarı-lacivertli kulüple anılıyor.
Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran ve EURO 2020'ye hazırlanan Portekizli teknik adam hakkında federasyondan açıklama geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek düzenlediği basın toplantısında Sousa hakkında çıkan haberlerin söylenti olmadığını söyledi.
Basın toplantısında Boniek'e Paulo Sousa'nın Fenerbahçe ile anıldığı soruldu. Boniek, "Her iyi futbolcuya ve teknik adama teklifler vardır. Futbolda bunlar normaldir. Carlo Ancelotti'nin Everton ile sözleşmesi vardı ama Real Madrid'e gitti. Paulo Sousa hakkında birçok şey çıktı ve bunlar söylenti değil. Çeşitli kulüplerin onunla ilgilendiğini duydum. Ancak Sousa'nın burada bir sözleşmesi var ve kendini burada iyi hissediyor. Şu anda EURO 2020'ye odaklanmış durumda" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Teknik direktörlük kariyerinde Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Tianjin ve Bordeaux'nun ardından Polonya'yı çalıştıran 50 yaşındaki Paulo Sousa futbolculuk döneminde Benfica, Juventus, Sporting, Dortmund ve Inter gibi takımlarda oynamıştı.
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