Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EURO 2020 E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya gelecek.
EURO 2020'de heyecan devam ediyor.
E Grubu ilk maçında Lewandowskli Polonya Slovakya ile karşılaşacak.
Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, Slovakya milli takımının formasını giyiyor.
POLONYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Polonya - Slovakya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Romanyalı hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
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