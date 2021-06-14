Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2020 E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2021 Pazartesi, 09:06
Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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EURO 2020'de heyecan devam ediyor. 

E Grubu ilk maçında Lewandowskli Polonya Slovakya ile karşılaşacak. 

Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, Slovakya milli takımının formasını giyiyor. 

POLONYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Polonya - Slovakya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Romanyalı hakem Ovidiu Hategan yönetecek.


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