Polonya'da, Afgan bir ailenin zehirli mantar yiyen çocuğu yaşamını yitirdi

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’dan tahliye edilenler arasında olan, Polonya’ya ulaşan Afgan bir ailenin zehirli mantar yiyen beş ve altı yaşlarındaki iki oğlundan biri yaşamını yitirdi, diğerinin ise durumu ağır.

23 Ağustos’ta Polonya’ya giden ve başkent Varşova’daki Podkowa Lesna kasabasında bir göçmen tesisinde karantinaya alınan ailenin çocuklarının buldukları mantarları yediği bildirdildi. OKO.press haber portalına göre, çocukların babasının Afganistan’da İngiliz ordusu için çalışan bir muhasebeci olduğu belirtildi. Bazı kaynaklar çocukların merkezde yeterince beslenemedikleri için mantarları yediklerini iddia etti. Bu haberler ise Polonya Yabancılar Dairesi sözcüsü tarafından yalanlandı. Aileye “uygun kalorifik değere sahip çeşitli malzemelerden oluşan üç öğün yemek” verildiğini belirtti.