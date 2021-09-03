Polonya'da, Afgan bir ailenin zehirli mantar yiyen çocuğu yaşamını yitirdi
Afganistan’dan Polonya’ya tahliye edilen ailenin, zehirli mantar yiyen beş ve altı yaşlarındaki iki oğlundan biri yaşamını yitirdi.
Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’dan tahliye edilenler arasında olan, Polonya’ya ulaşan Afgan bir ailenin zehirli mantar yiyen beş ve altı yaşlarındaki iki oğlundan biri yaşamını yitirdi, diğerinin ise durumu ağır.
23 Ağustos’ta Polonya’ya giden ve başkent Varşova’daki Podkowa Lesna kasabasında bir göçmen tesisinde karantinaya alınan ailenin çocuklarının buldukları mantarları yediği bildirdildi. OKO.press haber portalına göre, çocukların babasının Afganistan’da İngiliz ordusu için çalışan bir muhasebeci olduğu belirtildi. Bazı kaynaklar çocukların merkezde yeterince beslenemedikleri için mantarları yediklerini iddia etti. Bu haberler ise Polonya Yabancılar Dairesi sözcüsü tarafından yalanlandı. Aileye “uygun kalorifik değere sahip çeşitli malzemelerden oluşan üç öğün yemek” verildiğini belirtti.
Video Haberler
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Erdoğan Bayraktar’ın içine oturan taş
- Son seçim anketinde iktidara kötü haber
- Bayraktar olayında Sedat Peker ayrıntısı