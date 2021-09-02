Son dakika: Türkiye'den AB'ye "Afgan göçmen" resti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan göçmenler konusunda Avrupa Birliği'ne rest çekti.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 15:32
Son dakika: Türkiye'den AB'ye
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "'Biz para veririz, Afganları ülkede tutun gelmesinler' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz. Bir çok konuyu kapsayacak şekilde göç mutabakatını güncellememiz lazım. 'Basit formüller ya da anlayışlarla biz üstesinden geliriz' anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım." açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler