Son dakika: Türkiye'den AB'ye "Afgan göçmen" resti

02 Eylül 2021 Perşembe, 15:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "'Biz para veririz, Afganları ülkede tutun gelmesinler' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz. Bir çok konuyu kapsayacak şekilde göç mutabakatını güncellememiz lazım. 'Basit formüller ya da anlayışlarla biz üstesinden geliriz' anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım." açıklamasında bulundu.

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