POMEM öğrencileri pandemi nedeniyle iptal olan tek ders yüzünden mezun olamıyor

18 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

POMEM’de eğitim gören 27. dönem polis adayı öğrencilerinin sınavları geçen mart ayı itibarıyla başlayan koronavirüs salgınıyla birlikte ertelendi. Salgının şiddetinin artmasıyla sınavlar sonraki döneme ertelendi. Sınavlarının uzamasının ardından mezun olamayan öğrenciler, 8 Aralık’ta açılan 27. dönem POMEM alımlarına başvuramadı. POMEM öğrencileri yaşadıkları sorunları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Mezun olamamalarının, kendilerinden değil salgın şartlarından kaynaklandığını belirten bir POMEM öğrencisi, taleplerini ilettikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuyu “değerlendireceğini” söylediğini aktardı. İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını da belirten POMEM öğrencisi, mahkemenin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden savunma istediğini belirtti.

Seslerini duyurmak için CİMER’e de başvuran öğrenciler, dilekçelerinde şu ifadelere yer verdiler: “Daha önceki alımlarda KPSS puanıyla ön başvuru yapılabiliyor olup, şahsen başvuru sırasında da diploma ibraz edilerek mülakatlara giriş yapılabilmekteydi. Bizim isteğimiz yine eski sistemde olan KPSS puanıyla başvuru yapabiliyor olup, şahsen başvuru sırasında diplomamızı ibraz edip hakkımızı denemektir. Sadece 3 hafta gibi bir süre için 1 yıl kayıp yaşamaktayız.”