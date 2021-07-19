Pompalı tüfekle ateş açtığı husumetlileri tarafından öldürüldü
Niğde'de husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açan Kazım Camkes (45), karşı grubun tabancayla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada öldü.
Olay, öğle saatlerinde Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan evli ve 2 çocuk babası Kazım Camkes, husumetli olduğu A.İ.Ö., S.Ö. ve M.Ö.'nün iş yerinin önüne otomobiliyle giderek pompalı tüfekle ateş açtı. İş yerindekiler de tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışma sonucu Camkes ve M.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri A.İ.Ö. ile S.Ö.'yü gözaltına aldı.
Hastanede ameliyata alınan Kazım Camkes, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazım Camkes'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. M.Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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