Pompalı tüfekle yolunu kestiği araçtaki kadını vurdu
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde durdurduğu dolmuşun içerisindeki kadını pompalı tüfekle vuran kişi daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
Edinilen bilgilere göre Şebinkarahisar ilçe merkezinden Kınık köyüne giden dolmuşun elindeki pompalı tüfekle yolunu keserek durduran Şevket Karaman (60), yolcuları indirdikten sonra araçta bulunan Semiha A.’yı (50) vurarak yaraladı.
Şevket Karaman’ın pompalı tüfekle 4 fişek attığı Semiha A. sol göğsünden bir fişekle yaralandı. Aynı araçta bulunan 2 çocuğunun gözleri önünde vurularak yaralanan Semiha A. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden özel aracıyla kaçan şüpheli Şevket Karaman ise
Karacaören köyündeki evinin bahçesinde aynı pompalı tüfekle intihar etti. Olayla
ilgili ise soruşturma başlatıldı.
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