Portekiz Anayasa Mahkemesi’nden 'ötanazi' kararı
Portekiz’de Anayasa Mahkemesi, ötanaziyi anayasaya aykırı ilan etti. Yargıç Pedro Machete, yasanın, yaşama hakkı ilkesine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı bulunduğunu söyledi.
Portekiz’de Anayasa Mahkemesi, parlamentonun bu yılın başında onayladığı ötanaziyi anayasana aykırı buldu.
Karar, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın mahkemeden söz konusu yasayı yeniden değerlendirmeyi istemesinin ardından alındı.
Yargıç Pedro Machete, düzenlediği basın toplantısında yasanın, yaşama hakkı ilkesine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı bulunduğunu söyledi.
Sousa, daha önce yaptığı açıklamada, parlamentonun kararına saygı duyduğunu ancak Anayasa Mahkemesi’nin yasayı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylemişti.
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