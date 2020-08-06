Pozantı’da protokol gerginliği

Pozantı Kongresi’nin 100. Yılı töreninde protokol sorunu yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Niğde ve Adana Valileri ile bürokratların oturduğu 1. sıra ve 2. sıra sandalyelere alınmadı. Karalar, 3. sıra sandalye grubunda oturdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 14:13
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Pozantı Kongresi’nin 100. Yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Tören sırasında protokol sorunu yaşandı. Adana’nın ilçesi Pozantı’nın Belediye Başkanı Mustafa Çay protokolde Şentop ve valilerin yanında en ön sırada yer bulurken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar 3. sıraya yerleştirildi. Törenin sunumunda da Karalar’ın ismi geçmedi. Bunun üzerine aile fotoğrafı için toplanılması istendiğinde Karalar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin aile fotoğrafına girmedi.



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