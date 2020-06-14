Premier League’de iki pozitif!
Premier League’den yapılan resmi açıklamaya göre oyunculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son testler sonucunda iki kişide koronavirüse rastlandı.
Premier League’den yapılan resmi açıklamaya göre oyunculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son testler sonucunda iki kişide koronavirüse rastlandı.
Açıklamada “Premier League olarak 11 Haziran Perşembe ve 12 Haziran Cuma günü 1200 oyuncu ve kulüp çalışanına Covid-19 testi yapıldığı bilgisini bugün paylaşıyoruz. Bu testler sonucunda iki farklı kulüpten toplam iki test pozitif sonuçlanmıştır” ifadeleri yer aldı.
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