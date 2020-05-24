Premier Lig'de karantinada tecavüz iddiası

24 Mayıs 2020 Pazar, 17:02

İngiltere’de bir başka futbolcu daha tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Chelsea’de forma giyen Callum Hudson-Odoi’den sonra bu kez de ismi açıklanmayan bir Premier Lig futbolcusu, bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlandı. Olay gecesini anlatan kadın, birden fazla kişinin tecavüzüne uğradığından şüphelendiğini ve içeceğine uyuşturucu karıştırılmış olabileceğini söyledi.

Yasal nedenlerden dolayı ismi gizli tutulan kadın, İngiltere’de yayınlanan Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Premier Lig’de forma giyen bir futbolcunun evine gitti. Karantina günlerinde düzenlenen partiye katılan kadın, sadece iki bardak alkol almasına rağmen, ertesi sabah uyandığında gece ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.