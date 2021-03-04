Premier Lig’de kulüpler farkındalık için logo değiştirdi
Sky Sports’da yer alan haberde, Premier Lig’de mücadele eden Aston Villa, Wolverhampton ve West Bromwich Albion’ın logolarındaki hayvan figürlerini kaldırarak nesli tükenmekte olan yabani hayvanlara dikkat çekmek istediği belirtildi.
Nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerine dikkat çekmek için kutlanan Dünya Yaban Hayatı Günü’ne özel olarak Premier Lig takımlarından Aston Villa, Wolverhampton ve West Bromwich Albion logolarındaki hayvan figürlerini kaldırdı.
Sky Sports’da yer alan haberde, Premier Lig’de mücadele eden Aston Villa, Wolverhampton ve West Bromwich Albion’ın logolarındaki hayvan figürlerini kaldırarak nesli tükenmekte olan yabani hayvanlara dikkat çekmek istediği belirtildi. Premier Lig ekiplerinin başlattığı kampanyaya Coventry, Salford City, Middlesbrough ve Brentford da destek vereceğini açıklarken Dünya Doğayı Koruma Vakfı da logolarındaki pandayı kaldıracağını açıkladı. Aston Villa’nın logosunda aslan, Wolverhampton’da kurt, West Bromwich Albion da ise ardıç kuşu bulunuyor. İngiliz kulüplerine ek olarak Serie A takımlarından Roma da kampanyaya destek verdiğini açıklarken Aston Villa’dan yapılan açıklamada, ‘’ Hayatın her alanında doğanın önemini vurguluyoruz. Doğa olmadan dünya, amblemimizdeki gibi eksik olacak. ‘’ ifadeleri kullanıldı.
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