Kraliyetten Prens Harry açıklaması: Kraliçe ne dedi?

23 Mayıs 2021 Pazar, 13:42

95 yaşındaki kraliçenin, Mart ayı başlarında Sussex Dükü ve Düşesi tarafından ses getiren Oprah Winfrey röportajından bu yana torununun kamuoyuna yaptığı açıklamalarla derinden sarsıldığı bildiriliyor.

Daily Mail'de yer alanlara göre, "Çok üzücü bir dönem oldu" diyen bir kraliyet kaynağı, Harry'nin büyükannesinin durumu çok kişisel olarak kabul ettiğini söyledi. Harry'nin demeçleri arasında, özellikle de Charles'ın ebeveynliği hakkındaki yorumlarından dolayı kraliçenin çok üzüldüğü kaydedildi.

Kaynağın aktardığına göre, Harry'nin babasının ebeveynlik becerilerine ve dolayısıyla Kraliçe ve geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Prens Philip'e yönelik eleştirileri, kraliyet yardımcılarını "şok" etti.

Prens Harry, Winfrey ile birlikte prodüksiyonunu yaptığı Apple TV + 'da yayınlanan akıl sağlığı üzerine “The Me You Can't See” belgesel serisinin bir parçası olarak sohbet programı sunucusuyla güçlerini birleştirmişti.

Prens Harry bu kez, annesi Prenses Diana'nın 12 yaşındayken bir araba kazası sonucu ölmesinin ardından zihinsel mücadelelerini detaylandırdı.

Prens Charles'ın Prens Harry'e "oyunu oynamasını" söyleyediği iddia ediliyordu.

Prens Harry, babası Prens Charles'ın kendi yetiştirilme tarzına ilişkin şunları söylediğini kaydetti:

"Babam biz gençken hem William'a hem de bana, 'Benim için böyleydi, senin için de böyle olacak' derdi. Bu mantıklı değil. Acı çekmiş olmanız, çocuklarınızın da acı çekmek zorunda olduğu anlamına gelmez. Tam tersi olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.