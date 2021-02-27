Prens Harry, Kraliyet ailesinden çekilme kararıyla ilgili konuştu: 'Akıl sağlığımı mahvediyordu'
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry, Kraliyet ailesinden çekilme kararı hakkında konuştu. Prens Harry açıklamasında "Akıl sağlığımı mahvediyordu" ifadelerini kullandı.
The Late Late Show'da James Corden'a konuşan Prens Harry, Kraliyet ailesi ile bağlarını tamamen koparmadığını açıklığa kavuşturdu.
"Olay asla çekip gitmek değildi" diyen Prens Harry, şöyle devam etti:
"Bırakmaktan çok, çekilmekti. Pek çok insanın gördüğünü düşündüğüm gibi gerçekten zor bir ortamdı. "
Independent'ın haberine göre, 36 yaşındaki Dük özellikle İngiltere medyasının kendisine ve eşi Sussex Düşesi'ne yönelik yaklaşımına değinerek şunları söyledi:
"Basınının nasıl olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ve bu akıl sağlığımı mahvediyordu. 'Bu zehirli' diye düşünüyordum. Ben de herhangi bir eşin ve herhangi bir babanın yapacağı şeyi yaptım ve 'Ailemi buradan çıkarmam gerekiyor' dedim."
Harry şöyle devam etti:
"Ama biz asla çekip gitmedik. Ve bildiğim kadarıyla ve o tarafta hangi kararlar alınırsa alınsın, asla uzaklaşmayacağım. Her zaman katkıda bulunacağım. Ama benim hayatım kamu hizmeti. Bu yüzden dünyanın neresinde olursam olayım aynı şey olacak."
Harry ve Corden röportajı, Harry ve Meghan'ın geçen yıl oğulları Archie Harrison Mountbatten Windsor'la birlikte taşındıkları Los Angeles'ta üstü açık bir otobüste seyahat ederken filme aldı.
Çift bu ay Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak görevlerine geri dönmeyeceklerini resmen açıklamıştı.
Sussex'lerin sözcüsü o tarihte bir açıklama yapmış, Harry ve Meghan'ın "Birleşik Krallık'taki ve dünyadaki görevlerine ve hizmetlerine bağlı kaldıklarını ve resmi görevleri ne olursa olsun temsil ettikleri kuruluşlara sürekli destek sunduklarını" söylemişti.
Açıklamada "Hepimiz bir hizmet hayatı yaşayabiliriz. Hizmet evrenseldir" diye eklemişlerdi.
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı