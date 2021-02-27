Prens Harry, Kraliyet ailesinden çekilme kararıyla ilgili konuştu: 'Akıl sağlığımı mahvediyordu'

27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:02

The Late Late Show'da James Corden'a konuşan Prens Harry, Kraliyet ailesi ile bağlarını tamamen koparmadığını açıklığa kavuşturdu.

"Olay asla çekip gitmek değildi" diyen Prens Harry, şöyle devam etti:

"Bırakmaktan çok, çekilmekti. Pek çok insanın gördüğünü düşündüğüm gibi gerçekten zor bir ortamdı. "

Independent'ın haberine göre, 36 yaşındaki Dük özellikle İngiltere medyasının kendisine ve eşi Sussex Düşesi'ne yönelik yaklaşımına değinerek şunları söyledi:

"Basınının nasıl olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ve bu akıl sağlığımı mahvediyordu. 'Bu zehirli' diye düşünüyordum. Ben de herhangi bir eşin ve herhangi bir babanın yapacağı şeyi yaptım ve 'Ailemi buradan çıkarmam gerekiyor' dedim."

Harry şöyle devam etti:

"Ama biz asla çekip gitmedik. Ve bildiğim kadarıyla ve o tarafta hangi kararlar alınırsa alınsın, asla uzaklaşmayacağım. Her zaman katkıda bulunacağım. Ama benim hayatım kamu hizmeti. Bu yüzden dünyanın neresinde olursam olayım aynı şey olacak."

Harry ve Corden röportajı, Harry ve Meghan'ın geçen yıl oğulları Archie Harrison Mountbatten Windsor'la birlikte taşındıkları Los Angeles'ta üstü açık bir otobüste seyahat ederken filme aldı.

Çift bu ay Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak görevlerine geri dönmeyeceklerini resmen açıklamıştı.

Sussex'lerin sözcüsü o tarihte bir açıklama yapmış, Harry ve Meghan'ın "Birleşik Krallık'taki ve dünyadaki görevlerine ve hizmetlerine bağlı kaldıklarını ve resmi görevleri ne olursa olsun temsil ettikleri kuruluşlara sürekli destek sunduklarını" söylemişti.

Açıklamada "Hepimiz bir hizmet hayatı yaşayabiliriz. Hizmet evrenseldir" diye eklemişlerdi.