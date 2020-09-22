Prens Harry Oscarlı yönetmen Ron Howard’dan ders almaya başladı
Eşi Meghan Markle ile finansal bağımsızlığını kazanmak için mücadele eden Prens Harry yeni projelerinde başarılı olmak için Oscarlı yönetmen Ron Howard’dan ders almaya başladı.
Finansal bağımsızlıklarını kazanmak ve kendilerine farklı bir yaşam kurmak için İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle'ı yeni projeleri için çalışmalarına hız verdi.
Bir yandan dijital yayın platformu ile 150 milyon dolarlık anlaşma yapan çift diğer yandan gizli tuttukları bir projenin yapımcığı için çalışmalarına devam ediyor.
Projeleri için prodüksiyon kursuna kaydolan Prens Harry ayrıca Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard’dan film yapım dersleri almaya başladı.
Prense yakın bir kaynak, “Harry son zamanlarda haftanın beş günü yaratıcılık kursuna gidiyor. Çalışmak istiyor ve bunu aşağıdan yukarıya adım adım yapmak istiyor. Meghan’ın gölgesinde olmak istemiyor. Elinden geldiğince sıkı çalışmaya kararlı” açıklaması yaptı.
The Mirror, Harry’nin Apollo 13, The Da Vinci Code ve Rush gibi hit filmler yapan Ron Howard’ı rol model olarak gördüğünü iddia etti.
A Beautiful Mind filmiyle iki Oscar kazanan 66 yaşındaki yönetmen, 70’lerin sitcom Happy Days’de Richie Cunningham karakterini canlandırmaya başladı. Oyunculuktan yönetmenliğe geçti ve Hollywood’da kamera arkasındaki en saygın figürlerden biri oldu.
Kaynak: NTV
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