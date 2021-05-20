Prens William korona aşısı oldu

Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William, koronavirüs salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.

İHA
20 Mayıs 2021 Perşembe, 10:54
Prens William korona aşısı oldu
Abone Ol google-news

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri de korona aşılarını yaptırıyor. Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında korona virüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Prens William, aşısı Londra Bilim Müzesinde Salı günü yapıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler