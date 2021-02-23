Prens William’dan Prens Philip’in durumuna ilişkin açıklama
Prens William, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan büyükbabası Edinburgh Dükü Prens Philip’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip 17 Şubat’ta kendini iyi hissetmediği için tedbir amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.
Prens William, büyükbabası Prens Philip’in durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bir aşı merkezine yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Prens William, 99 yaşındaki Edinburgh Dükü’nün durumunun iyi olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu söyledi.
Prens Charles da Cumartesi günü babası Prens Philip’i hastanede ziyaret etmiş ancak sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmamıştı.
Edinburgh Dükü Prens Philip, Londra’daki King Edvard VII hastanesinde tedavi görüyor.
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