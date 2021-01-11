'Prens William ve Prens Harry aralarını düzeltmeye çalışıyor'

11 Ocak 2021 Pazartesi, 10:32

Gazeteci Phil Dampier, Prens Harry'nin annesi Diana'yla birlikte görüldüğü çocukluk fotoğrafını Archewell sitesinde yayımlamasının abi ve kardeşi birbirine düşürebileceğini iddia etse, görünüşe göre kardeşler bu haberleri boşa çıkarmak istiyor.

Independent'ın Page Six'ten aktardığı haberi göree Kraliyet Ailesi'ni yakından takip eden gazeteci Katie Nicholl iki kardeş arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı:

"Noel boyunca ve yeni yıl tatili sırasında telefon ve video görüşmeleri yaptılar. Sussex Dükü ve Düşesi ve Cambridge Dükü ve Düşesi birbirlerine hediyeler gönderdi. Çok yoğun ve kaotik geçen yılda, her iki ailenin de bir araya gelmesi ve sanal da olsa bağlantı kurması bir fırsattı."

Kardeşler arasındaki ilişkinin geçen yıla nazaran daha iyi olduğunu belirten Nicholl ayrıca şu ifadeleri ekledi: William ve Harry'nin ilişkileri çok daha iyi. Eğer bu aşamada geçen yıla bakarsanız kardeşler neredeyse hiç konuşmuyordu.

Nicholl, geçen yıl Prens William'ın Harry ve Meghan çiftinin Kraliyet'ten ayrılma kararını büyük bir hayal kırıklığıyla karşıladığını belirtti. Ancak görünüşe göre halihazırda kardeşler arasındaki buzlar eridi ve birbirleriyle yeniden sık sık görüşüyorlar.



