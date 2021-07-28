Prison Break yıldızı Wentworth Miller otizm teşhisi konulduğunu açıkladı
Prison Break dizisinin yıldızı oyuncu ve senarist olan Wentworth Miller, Instagram üzerinden kendisine otizm teşhisi konduğunu açıkladı.
Prison Break'te Michael Scofield isimli karakteri canlandıran oyuncu Wentworth Miller, kendisine yetişkin otizmi tanısı konduğunu açıkladı.
Instagram'dan açıklama yapan Miller, "Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Başardığım / dile getirdiğim her şeyin" dedi
Miller, "Gayri resmi otizm teşhisimi aldığımdan bu yana bir yıl oldu. Kendi kendine teşhisten önce. Bunu resmi bir teşhis takip etti. Güncellenmesi gereken uzun, kusurlu bir süreçti" dedi.
Oyuncu, tanı almanın "pek çok kişinin hoşlanmadığı bir ayrıcalık olduğunu" bildiğini ve teşhisin "şoke edici" olduğunu, ancak "sürpriz olmadığını" belirtti.
"Otizm hakkında yeterince bilgim yok. Bilinecek çok şey var" diye yazan Miller, "Şu anda çalışmalarım anlayışımı geliştiriyor gibi görünüyor. 50 yıllık yaşanmış deneyimi yeni bir mercekle yeniden incelemek gerekiyor" yorumunu yaptı.
Miller ayrıca şunları söyledi:
"Odada birdenbire beliren yüksek sesli, bilgisiz bir ses olma riskini almak istemiyorum. Otizmli topluluk (bunu biliyorum) tarihsel olarak konuşuldu. Fazlası zarar verir. Sadece elimi kaldırıp 'buradayım' diyorum. Farkına varan olmuştur. Bilinçli veya bilinçsiz olarak yıllar içinde bana fazladan lütufta bulunan ya da alan veren, onlar için anlamlı olsun ya da olmasın, dünyada benim için anlamlı olan bir şekilde hareket etmeme izin veren" şeklinde özetlediği hayatındaki insanlara da teşekkür etti.
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