Prof. Çelikpala: Türkiye’yi denkleme sokmaya çalışıyorlar

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarını ve son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Çelikpala, “Azerbaycan ordusu, Ermenilerin Karabağ ve işgal altındaki topraklarında bütün savunma hatlarını çökertmiş vaziyette ve ateşkes beklenildiği gibi yürürlüğe girmezse daha da ilerleyecek gibi gözüküyor. Ermenistan da buna tepki olarak belli yerleri vurarak provakasyon yapıyor” diye konuştu. Ermenistan’ın Türkiye’yi gerilime daha görünür olarak çekmeye çalıştığına işaret eden Çelikpala şu görüşlerini dile getirdi: “Şu an Türkiye Azerbaycan’a açıktan destek veriyor. Ancak herhangi bir askeri operasyon desteği yok. Denklemin içerisine Türkiye’yi biraz daha sokmak için bunu yapıyor olabilirler. Aynı zamanda Azerbaycan’ın da Ermenistan’ın ana karasına bir cevap vermesine yol açmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede ‘Rusyayı ve uluslararası kamuoyunu biraz daha çekebilir miyiz?’ diye düşünüyorlar. Yani müzakere masasına gitmeden uluslararası toplumu Türkiye ve Azerbaycan’a karşı ayaklandırmaya çalışıyorlar.”

‘PAŞİNYAN KARŞITI GRUPLAR ETKİLİ OLABİLİR’

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın içerideki gücünü kaybetmiş olabileceği ihtimaline de dikkat çeken Çelikpala, şunları kaydetti: “Paşinyan içeride hâlâ iktidarda. Rusya da ondan kurtulmaya çalışıyor. Paşinyan karşıtı gruplar, askerin içinde bu tip hamleleri yürütüyor olabilir. Yani Paşinyan içeriyi yönetemez hale gelmiş olabilir. Çünkü bu gerilim daha da tırmandığında baskılar gelecek ve çekilmek zorunda kalacak. Kendi kontrolünde olmayan bir durum olabilir. İçerideki gelişmeleri göremediğimiz için Paşinyan içeriyi ne kadar yönetebiliyor bilemiyoruz. Ben kontrolü kaybettiğini düşünüyorum.”