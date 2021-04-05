Prof. Dr. Ahmet Saltık: Bir ayda 10 bin kişi ölecek
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, “AKP iktidarı değişik yöntemlerle ölümlerin 3’te birini ilan ederek halkı kandırmayı sürdürmekte” diye konuştu. Türkiye’nin mutlaka 4 hafta süreli tam kapanmaya gitmesi gerektiğini belirten Saltık, “Halk, iktidara karşın yaşam hakkını korumaya çabalamalıdır” dedi.
Dünya verilerine göre hastalığa yakalanan her 100 insandan 3’ünün öldüğünün bir gerçek olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı’nın yüzde 1.1 oranında ölüm açıkladığını söyleyen Saltık, 1 Mart’ta başlatılan “2. açılım-saçılım kumarı ile vaka sayılarının roketlemeye geçtiğini” kaydetti. Saltık, “28 Şubat’ta 66 olan günlük ölüm sayısı, 3 Nisan akşamı 186 olarak açıklandı. Olgular 5 kat ama ölümler 3 kat arttı. Bunlar resmi veriler. Gerçekte sayılar her zaman daha yüksektir. 35 günde, havuza bu sürede her gün eklenen yeni hastalardan ölenler de içinde olmak üzere 99 bin hastanın 3 bin 509’u öldü” dedi.
28 Şubat’ta 98 bin 938 olan aktif vaka sayısının 3 Nisan’da 330 bin 298’e yükseldiğini vurgulayan Saltık, “330 bin 298 hastanın yüzde 3’ü yani 9 bin 909’u, izleyen 4 haftada, nisan sonuna dek ne yazık ki aramızdan ayrılacak. Bu sayıya, 3-30 Nisan arasındaki 4 haftada yeni hastalanıp ölenler de eklenecektir” ifadelerini kullandı.
ANKARA’DA ‘UZAKTAN’ KARARI
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 30 Mart’ta aldığı, artan vakalara ve yeni tedbirlere karşın yüz yüze eğitimin devam edeceği yönündeki kararını değiştirdi. Bugünden itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.
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