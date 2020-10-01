Prof. Dr. Aziz Konukman: ‘15 bin dolar fakirleşiyoruz’
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Konukman, Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) son iki kalkınma planı hedefleriyle karşılaştırdı.
Buna göre 2023 hedefiyle ilgili olarak 2013’teki 10. Kalkınma Planı’nda 2 trilyon dolar, 2019’daki 11. Kalkınma Planı’nda 1.1 trilyon dolar olan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), yeni YEP’te 875 milyar dolara indirildi. Kişi başına milli gelir hedefleri de 25 bin dolarla başlayıp önce 12 bin 484 dolar, sonra 10 bin 33 dolara düşürüldü. Hedefler ihracatta; 500 milyar dolar, 226.6 milyar dolar ve 214 milyar dolar, işsizlikte; yüzde 5, yüzde 9.9 ve yüzde 10.9 olarak değişti.
İktidarın “müjde” diye sunduğu YEP ile kamuoyuna “sizi fakirleştireceğim” dediğine dikkat çeken Konukman, “İktidar, ‘2023’te kişi başına düşen geliri 10 bin dolar yapacağım’ diyor ama aslında 11. Kalkınma Planı’na göre yaklaşık 2 bin 500 dolar, 10. Kalkınma Planı’na göre de 15 bin dolar fakirleştiriyor” dedi.
‘FAİZ DIŞI’NA DİKKAT
Ayrıca Hazine Bakanı Albayrak’ın açıkladığı “V tipi” toparlanmanın bilimsel temeli olmadığını belirten Konukman, şöyle devam etti: “Türkiye’de ekonomi büyüdüğü zaman cari açık da büyür. Oysa 2021 için yüzde 5.8 büyümeye karşılık cari açık/GSYH ise -1.9! Dalga mı geçiliyor? 2023’te yüzde 5 büyüme var, cari fazla 0.1. Açık söylüyorum, benim sınıfımda bir öğrenci bu büyüme ve cari denge öngörüsü ile gelse sınıfta çaktırırım.” Konukman, yeni YEP’le faiz dışı fazlanın da dönem boyunca açık verdiğine dikkat çekti. Konukman, “Bu giderek borçlanılacak demektir” dedi.
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