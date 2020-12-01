Prof. Dr. Elif Dağlı, salgının başından bu yana Türkiye'de ölenlerin sayısını açıkladı
Türk TORAKS Derneği Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye'de Mart ayından itibaren 53 bin kişinin vefat ettiğini açıkladı.
Türk TORAKS Derneği Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı, KRT Akşam Haberleri'nde Türkiye'de Mart ayından itibaren 53 bin kişinin vefat ettiğini açıkladı.
Dağlı, ''Mart - Mayıs arasında İstanbul'da 4500 ölüm saptadık. 2700'ü bunun açıklanamaz yani bildirilmemiş ölümdü. Sayılar giderek arttı tabi. Bugün Türkiye'de toplamda yapılmış birçok artı ölüm çalışması var. Arkadaşlarımızın hesaplarına göre Mart'tan itibaren 53 bin kişinin vefat ettiğiyle ilgili bilgiler var. Belediyelerin yaptığı çalışmalarda şu şekilde ortaya çıkıyor; Bulaşıcı hastalık. Biz sadece artı ölüme bakıyoruz. Belediye çok net olarak nedensel ölümleri gösteriyor. Bulaşıcı hastalıkla ilgili kaybedilmişleri gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı 1 Aralık 2020 itibariyle Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin toplam sayısı 13 bin 936 olarak açıkladı.
İşte Dağlı'nın açıklaması:
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