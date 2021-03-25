Prof. Dr. Hakan Kara, "‘Dalgalı günler bizi bekliyor"

Eski Merkez Bankası Baş-ekonomisti Prof. Hakan Kara, Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla yaşanan dalgalanmanın başlangıç olduğunu, kurun ateşi sönmüş gibi görünse de uzun süre dalgalanma yaşanacağını vurguladı.

Nagihan Yılkın
25 Mart 2021 Perşembe, 04:00
Prof. Dr. Hakan Kara,
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Bir dönem Merkez Bankası Baş-ekonomisti olarak da görev yapan Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmasının ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmanın başlangıç olduğunu vurguladı. 

Gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Kara, şu noktaya dikkati çekti: “Merkez Bankası başkanının neden değiştiğini anlamak zor. Eğer amaç faizleri düşük tutmaksa böyle bir değişikliğin tam tersi etki yapacağı ortada. Eski Başkan kalsaydı belki yıl ortasından itibaren Merkez Bankası’nın faizini düşürmeye başlaması mümkün olacaktı. Fakat şimdi belki de faizin tekrar artması gerekecek. Nitekim 10 yıllık faizler iki günde beş puan artarak yüzde 14’lerden yüzde 19’lara çıktı.” Hakan Kara, piyasaların son durumuna ilişkin de “Kurun ateşi biraz sönmüş gibi görünse de bundan sonra bizi bir müddet epey dalgalı günler bekliyor. Son yıllarda ekonomide yaptığımız yanlışların faturasını ödemeye başladığımız bir döneme giriyoruz” yorumunu yaptı. 


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