Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından dolar/TL sert yükseldi
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmasının ardından dolar/TL sert yükseldi. Geçen haftayı 7,21 seviyesinden kapatan kur, gece saatlerinde 8,40 seviyesini aştı.
ABD Doları haftanın ilk işlem gününde ise 8,05 seviyelerinden işlem görmeye başladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 20 Mart gecesinde TCMB Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alarak, yerine eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Şehap Kavcıoğlu'nu atamıştı.
Piyasalar, TCMB'deki başkanlık değişimine sert tepki verirken, dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde yüzde 11.62 yükselişle 8,0581 seviyesinde işlem görmeye başladı.
Euro/TL kuru da yüzde 11,63 yükselişle 9,5817 seviyesinde işlem görüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart gecesi yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Naci Ağbal, Erdoğan'ın görevden aldığı üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Naci Ağbal'dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.
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