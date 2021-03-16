Prof Dr. İftihar Köksal: İkinci normalleşmenin vaka sayıları üzerindeki etkisi henüz görülmedi
Vaka yoğunluk haritası dün gece güncellendi. Haritada, İstanbul'daki artış dikkat çekti. Vaka sayılarındaki artış ilgili olarak konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. İftihar Köksal, ikinci normalleşmenin vaka sayıları üzerindeki etkisinin henüz görülmediğini söyleyip, İstanbul için risk haritasının kırmızıya dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Koronavirüsle mücadelede vaka yoğunluk haritası dün gece güncellendi. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yer alan kentlerde vaka yoğunluklarındaki artış devam ederken İstanbul'daki artış oldukça dikkat çekici. Geçtiğimiz hafta her yüz bin kişiden 111,57'sinde koronavirüs tespit edilirken bu oran 178,75'e yükseldi.
Bu artışla ilgili olarak NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. İftihar Köksal, ikinci normalleşme ve açılmanın vaka sayıları üzerindeki etkisinin henüz görülmediğini söyledi.
"BİRKAÇ GÜN SONRA DAHA NET GÖRECEĞİZ"
"Bunu birkaç gün sonra daha net olarak göreceğiz. Kısıtlamalar vardı ama kısıtlamalara uyum oranları acaba istenilen düzeyde miydi? Bunun cevabını da hemen vereyim, hayır. Kısıtlama varken dahi kuralları ihlal edenlerin çok fazla olduğunu biliyoruz" diye konuşan Köksal, insanların bile bile kapalı ortamlarda toplandığını dile getirdi.
"VAKALAR ARTACAK. BU KESİN"
Normalleşme öncesinde de kurallara çok fazla kişinin uymadığını aktaran Prof. Dr. Köksal, "Bunu da tek başına topluma mal etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. 13. aya girdik. İnsanlarda bir bıkkınlık var. Bir de hastalığı ciddiye almayanlar var. Böyle olunca; normalleşme sürecinin etkilerinin göreceğiz ama vakalar artacak. Bu kesin" diye konuştu.
"İSTANBUL KIRMIZIYA GEÇECEK"
İstanbul'un kırmızı renk koduna geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Köksal, "Vaka sayılarındaki artış, kural tanımamazlıkları da hesaba katarsak bunun zararı yine bize dokunacak. Yine esnafa, vatandaş olarak bize dokunacak. Sosyalleşemeyeceğiz" şeklinde konuştu.
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