Prof. Dr. Konukman, yeni OVP’deki gecikmenin nedenlerine dikkat çekti
Başta dolar olmak üzere döviz kurları her gün yeni rekor kırarken, yeni orta vadeli program (OVP) ile orta vadeli mali plan (OVMP), iktidar tarafından hâlâ açıklanmadı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Aziz Konukman, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine yasa ihlal edildi. Gecikmeden anlaşılıyor ki siyasi iktidar ortalama dolar kuru hesabını yapamıyor” diye konuştu.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’na göre OVP’nin en geç eylül ayının ilk haftası sonuna, OVMP’nin de eylül ayının 15’ine kadar yayımlanması gerektiğine dikkati çeken Konukman, şöyle devam etti:
ÖNGÖRÜLER ÇÖKTÜ
“Yasadışı bir uygulama. Ayrıca bu şu demek: Önümüzdeki 3 yıllık yol haritası şu anda yok. Şöyle bir problem de var: Eskisi geçerliliğini iktisaden yitirmişti. Öngörülerin hiçbirisi tutmadı. En basitinden OECD Türkiye için 2.9 küçülme öngörüyor. IMF yüzde 5 küçülme öngörüyor. O da iyimser senaryoda. Oysa OVP (Hükümet Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak da adlandırıyor) yüzde 5’lik büyüme öngörüyordu. Bu öngörüler çöktü.”
OVP’nin, piyasa aktörlerinin kurun ne olacağını görmeleri açısından da önemli olduğuna atıf yapan Konukman, programın 2021, 2022 ve 2023 yıllarını öngören bir belge olmasına karşın 2020 için de gerçekleşme tahminlerini verdiğine dikkati çekti. Konukman’ın verdiği bilgiye göre, ortalama dolar kuru gerçekleşme tahmini “örtük” şekilde OVP’de yer alıyor. Hesap milli gelirin TL ve dolar cinsinden değerinin verilmesi sayesinde bulunuyor. Ortalama dolar kur bu sayede hesaplanabiliyor.
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