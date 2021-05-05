CHP’den çarpıcı kapanma raporu: Vefat sayısı yüzde 441 arttı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Tam kapanmaya geçilen 26 Nisan’dan 1 Mayıs’a dek Türkiye’nin her bir saatte 11 yurttaşını Covid-19 nedeniyle kaybettiğine dikkat çekildi. 1 Mart ile 1 Mayıs’ın vefat sayıları karşılaştırıldığında yüzde 441 artış yaşandığını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı raporda, aşıdaki tedarik sıkıntısının rakamlara yansıdığı belirtildi. İlgezdi, “25 Nisan-1 Mayıs arasında ilk doz aşısı yapılan yurttaş sayısı yüzde 35 azaldı” dedi.

İlgezdi, partisinin MYK’sine sunduğu raporda, Türkiye’de Covid-19 salgınının seyrine yönelik şu verilere yer verdi:

AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

- 1 Mart’ta 1215 olan ağır hasta sayısı, 2 ayda yüzde 190 artarak 3 bin 525’e ulaştı.

- 1 Mart’ta 69 olan günlük vefat sayısı, 1 Mayıs’ta yüzde 441 artışla 373’e ulaştı.

- Türkiye’nin aşı tedarikinde yaşadığı sıkıntı, 25 Nisan-1 Mayıs arasında yapılan ilk doz aşılarla ortaya çıktı. Geçen hafta yalnızca 637 bin 816 kişiye ilk doz aşı yapıldı. Bu sayı, 17-24 Nisan haftasında 980 bin 533 idi.

- 25 Nisan-1 Mayıs haftasında ilk doz aşısı yapılan yurttaş sayısı, bir önceki haftaya oranla yüzde 35 azaldı.

- Türkiye, haftada 637 bin kişi aşılayabilirken Almanya’da günlük aşılanma sayıları ortalama 800 bin civarında.

‘82 MİLYON ÇOK RİSKLİ’

- Sağlık Bakanlığı’nın 17-24 Nisan haftası için illerde 100 binde haftalık vaka sayılarına göre, “çok yüksek risk” seviyesindeki illerin toplam nüfusu 82 milyona çıktı.

İlgezdi, “‘Kapanma’ adı altında çalışan nüfusun yüzde 61’ini sokağa döken ve muaf tutan bir ‘kısıtlama’ anlamsız ve yetersiz kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.