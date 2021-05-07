Zekiye Bacaksız, ‘tam kapanma’da anlaşılmayan genelgelerle yapılan düzenlemelere tepki gösterdi

07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleriyle yönetilmeye çalışılan tam kapanma sürecine ilişkin, “Her gün farklı bir genelge var. Genelgelerle yönetilir olduk” dedi. Bakanlığın anlaşılamayan genelgelerini, son olarak gözlük satan yerlerle ilgili açıklaması üzerinden değerlendiren Bacaksız, “Ben gözlük kullanan birisiyim, gözlüğüm kırıldı. Allah’tan yedek gözlüğüm vardı. Bu olmasa 14 gün boyunca gözlükçüme sıra gelecek de teslim alacağım diye bekleyecektim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 6 günü geride kalan koronavirüse karşı “tam kapanma” sürecinde İçişleri Bakanlığı tedbirlere ilişkin 5 genelge yayımladı. Bunun yanında genelgelerin anlaşılmasında yaşanan sorunlar nedeniyle bakanlığın internet sitesinde salgınla ilgili sıkça sorulan sorulara verilen yanıtlar yayımlandı. Ancak bu yanıtlar bile genelgelerin sosyal medyada tartışılmasını durdurmadı. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, iktidarın genelgelerle sürdürmeye çalıştığı salgın yönetimini değerlendirdi.

‘ÖNCEDEN PLANLANMALI’

“Günlük genelge takip etmek durumundayız” diyen Bacaksız, “Önceden planlamalar yapılmalı. Alınan kararlar yaşamı ne kadar etkileyecek düşünülmeli. Kimsenin haberi olmadığı, bağlantıların kopuk olduğu bir uygulama silsilesi görüyoruz” dedi.

Gözlük satan yerlerin önce kapatılması, sonrasında ise her ilçede nöbetçi bir gözlükçünün açılabileceğinin duyurulması üzerinden örnek veren Bacaksız, “Ben gözlük kullanan birisiyim ve gözlüğüm kırıldı. Allah’tan yedek gözlüğüm vardı. Bu olmasa 14 gün boyunca gözlükçüme sıra gelecek de teslim alacağım diye bekleyecektim. Yeni bir genelgeyle ‘her ilçede bir gözlükçü açık olacak’ dediler. Bu bakkal değil ki. Gözlük, kişiye özel söylenir ve ona göre gelir” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte salgının başından bu yana işe gitmek için izin belgesi alma gibi sorunlar yaşayan yurttaşlardan da örnek veren Bacaksız, “Günlerce izin belgesine ulaşım olmadı. Bakanlık altyapısının uygun olmadığını biliyor. Bunlara önceden hazırlanmak lazım. ‘Tam kapanma geliyor şu güne kadar izin belgelerinizi alın’ diyeceksiniz. Salgında insanları rahatlatacak uygulamalar yaratması gereken iktidar aksine kaos yaratarak insan yaşamını kötüleştiriyor. İş görme şekilleri, yaptım oldu anlayışı. Her gün farklı bir genelge var. Genelgelerle yönetilir olduk” diye konuştu.