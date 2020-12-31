Prof. Dr. Lokman Öztürk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

31 Aralık 2020 Perşembe, 17:33

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman Öztürk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

65 yaşında ve 3 çocuk babası olan Lokman Öztürk, 2012 yılından bu yana Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapıyordu.

Öztürk'ün vefatını İzmir Tabip Odası duyurdu.

Açıklamada, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK'ü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.