Prof Dr. Mehmet Ceyhan'dan Hindistan varyantı açıklaması

28 Nisan 2021 Çarşamba, 19:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldüğünü duyurdu.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk televizyonunda Hindistan varyantı hakkında konuştu. Bugün, İstanbul'daki yurttaşların, yazlık bölgelere ve memleketlerine gittiklerini anımsatan Prof. Dr. Ceyhan, "Özellikle yazlık yerler, bu insanların bir kısmı memleketine gidiyor. İstanbul'daki virüsü yayıyoruz. İstanbul'da Hindistan varyantı 5 kişide tespit edilmiş. Bunu da alıp gittiler bu insanlar. Gittikleri yerlerde de yayacaklar" diye konuştu.

"ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERDEN BİR TANESİNİ BERTARAF ETTİK"

"Seyahat kısıtlamasını insanlar şehirden şehire virüs götürmesin diye yapılsın istedik ama insanlara şu saatten sonra 'yasak başlıyor' deyince bu manzaralar çıkıyor ortaya" şeklinde konuşan Ceyhan, "Daha şimdiden aldığımız önlemlerden bir tanesini bertaraf ettik. Dolayısıyla bu yayılmaya, bu insanların gittiği yerlere yayılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ceyhan,

"MUTASYONA FIRSAT TANIYORUZ"

BioNTech aşı takviminde değişikliğe gidilmesini de değerlendiren Ceyhan, "Aşılarda istisnalar vardır. Genellikle dozlar arası sürenin azaltıması, aşının koruculuğunda azalmaya neden olmaz. Fakat biz bu şekilde geciktirirsek karşımıza 2 tehlike çıkar. İlk aşılananları yeniden aşılamak zorunda kalabiliriz. İkinci olarak da virüsün mutasyona uğranmasına fırsat tanıyoruz" dedi.