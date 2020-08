Prof. Dr. Mustafa Çetiner’den uyarı: Şu anki seyirde okullar açılamaz

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Bu durumun dünyanın her yerinde şu an tartışıldığını anımsatan Prof. Çetiner, son olarak geçen günlerde ABD Pediatri Akademisi’nin yaptığı “Bir an önce eğitime geçmek gerekir çünkü özellikle küçük çocuklarda evde eğitimin ve evde uzun süre vakit geçirmenin hem pedagojik hem de psikolojik açıdan pek çok riskleri var. Bu riskler Covid 19’dan daha büyük olabilir” açıklamasını anımsattı.

Bilim dünyasının çocuklar ve ergenlerde hastalığın seyri ve hastalığın bulaşıcılığıyla ilgili de görüş ayrılıkları olduğunu kaydeden Çetiner “Genel inanış aslında enfeksiyonun çocuklarda daha nadir ortaya çıktığı ve bulaşıcılığının da daha düşük olduğu” dedi.

Çetiner, özetle şunları dile getirdi: “Eğitim sektörü yalnızca çocuklardan oluşmuyor. İleri yaş çocuklar ile yurtlar, okul servisleri gibi birçok ek sektörde çalışan yetişkinler ile bir eğitim ordusu var. Bu hareketlenmenin de enfeksiyon riskini artırabileceğini ileri sürenler var. Türkiye geçtiğimiz haftalarda yeni bir rehber yayımladı, bu rehber uluslararası birçok derneğin ve ülkenin rehberleriyle benzerlik gösteriyor. Ama hem bizim rehberimiz, hem de bütün diğer rehberler için en büyük sorun şu: Çocukların bu rehbere uyumunu sağlayabilmek. Burada ciddi problem var. Mesela Türkiye’deki rehberde 4 metre kareye bir çocuk düşecek gibi bir tanım var. Bunu pratik olarak uygulamak hiç kolay değil. Teneffüs saatlerininde, yemek saatlerinde çocuklar birbirleriyle şakalaşırken sosyal mesafe, maske kurallarını uygulayabilmek kolay değil.”