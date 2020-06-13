Prof. Dr. Naci Görür: "Ayasofya, 'İbadete açılsın mı?' diye tartışılacağına 'Gelen büyük depremde ayakta kalır mı?' diye tartışılsın"

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlardaki "Ayasofya ibadete açılmalı mı?" tartışmalarını kendi sosyal medya hesabından eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 02:57
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Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlardaki Ayasofya ibadete açılmalı mı tartışmalarına kendi sosyal medya hesabından değinerek yaklaşmakta olna depremi hatırlattı.

Görür Twitter hesabından, "Değerli arkadaşlar, siyasilerimiz Ayasofya Müzesi ibadete açılsın mı, açılmasın mı diye tartışıp duruyorlar. Halbuki onun yerine büyük bir deprem geliyor, bu tarihi eser (tabii ki diğerleri de) bu depremde ayakta kalır mı sorusunu tartışsalardı çok daha anlamlı bir iş yapmış olurlardı" açıklamasında bulundu.



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