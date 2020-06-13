Prof. Dr. Naci Görür: "Ayasofya, 'İbadete açılsın mı?' diye tartışılacağına 'Gelen büyük depremde ayakta kalır mı?' diye tartışılsın"
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlardaki "Ayasofya ibadete açılmalı mı?" tartışmalarını kendi sosyal medya hesabından eleştirdi.
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlardaki Ayasofya ibadete açılmalı mı tartışmalarına kendi sosyal medya hesabından değinerek yaklaşmakta olna depremi hatırlattı.
Görür Twitter hesabından, "Değerli arkadaşlar, siyasilerimiz Ayasofya Müzesi ibadete açılsın mı, açılmasın mı diye tartışıp duruyorlar. Halbuki onun yerine büyük bir deprem geliyor, bu tarihi eser (tabii ki diğerleri de) bu depremde ayakta kalır mı sorusunu tartışsalardı çok daha anlamlı bir iş yapmış olurlardı" açıklamasında bulundu.
Değerli arkadaşlar, siyasilerimiz Ayasofya Müzesi ibadete açılsın mı, açılmasın mı diye tartışıp duruyorlar. Halbu ki onun yerine büyük bir deprem geliyor, bu tarihi eser (tabiiki diğerleri de) bu depremde ayakta kalır mıyı tartışsalardı çok daha anlamlı bir iş yapmış olurlardı.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 12, 2020
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı