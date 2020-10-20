Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin olma olasılığını açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Görür, ''İstanbul’da 7’nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64’dür'' açıklamasını yaptı.
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global TV’de beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Görür, ''2000’de bir yayın var bütün tarihi bir depremler incelenmiş.Ve saygın bir yayın kuruluşu. Bu çalışmalar sonucu 99’dan sonra İstanbul’da 7’nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64’dür'' ifadelerini kullandı.
Naci Görür'ün konuşmasının satır başları şöyle:
'BİR AN ÖNCE YAPSINLAR'
Görür,''Özellikle halk ölçeğinde değil, yerel yönetimlerin risk altına girmiş bu alandaki hazırlık çalışması yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Zarar azaltıcı önlemler alınsın diye söylüyoruz'' dedi.
'44 SANTİMLİK BİR CİDDİ SORUN VAR'
'99’dan sonra Marmara’nın altındaki kabuğa enerji yükledi. Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz' diyen Görür, ''21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 büyüklüğünde bir deprem beklesek buna karşılık gelen bir enerji bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk'' açıklamasını yaptı.
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