Şükrü Durmuş, "Neoliberal politikalar sonucu orman alanları olumsuz etkilendi" dedi

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Şükrü Durmuş, “neoliberal politikalar sonucu korunması gereken doğal varlıkların sermayenin lehine kullanılması sonrası en çok orman alanlarının olumsuz etkilendiğini” vurguladı. Kayıtdışılığa işaret eden Durmuş, “Ülkemiz bu kötü uygulamalarda başı çekmektedir” dedi.

UNFF BWI’nin, “Ormandan insanların sesleri - Covid-19 salgınının orman sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini hafifleten kamu önlemleri” üzerine gerçekleştirildiği toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Toplantıya, Türkiye’den Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş katılarak, çalışmaları aktardı.

Doğal varlıkların uzun yıllardır neoliberal politikalar nedeniyle zarar gördüğüne işaret eden Durmuş, “1980 sonrası dünyada uygulanan ve adına Yeni Dünya Düzeni denilen sistemin uyguladığı neoliberal politikalar sonucu korunması gereken doğal varlıkların sermayenin lehine kullanılması sonrası en çok orman alanları olumsuz etkilenmiştir” dedi. Küresel iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarının her yıl daha net yaşandığını aktaran Durmuş, buna karşın odun üretiminin ve orman alanlarının amaç dışı kullanımının giderek arttığını vurguladı.

Kadın işçilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşullarının işveren tarafından sağlanması ve sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması için de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Durmuş, “Sendikamız, ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen ormancılık alanındaki işçilik faaliyetlerinin birim fiyat yöntemiyle değil, sosyal güvenlik kapsamında güvenceli işçilik halinde yürütülmesi; kayıtdışı çalıştırılmakta olan göçmenlerin kayıt altına alınması; İSG kurallarına uyulması yönünde yasal düzenlemelerin yapılması ve giderek artan iş kazaları ve iş cinayetlerini önlemek için ormancılık sektörünün ‘çok riskli sektör’ statüsüne alınması yönünde çalışma yürütmektedir” dedi.