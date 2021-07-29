Prof. Dr. Recep Demirhan: "Normalleşmede geri adım atacağız"

29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:06

Yurt genelinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayıları arttı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirhan,"Ülkemizde yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin aşı yapılıyor ama biz günlük 1 buçuk milyon aşı yaptık. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Delta virüs çok çabuk bulaşıyor. Dolayısıyla maske ve mesafe konusunda çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Tek çaresi ve önlemi insanların aşılı olması. İki doz aşımız varsa süresi de en az 3 ay geçmişse mutlaka 3'üncü doz aşıyı yaptırmamız gerekiyor. İki tane Sinovac'ımız varsa üçüncüsü Biontech olmalı veya 2 kez Biontech aşısıyla aşılanıp tam bağışık hale gelmeliyiz" diye konuştu.

"ŞU ANDA AŞI OLMAYANLAR HASTANEYE YATIYOR"

Bayram öncesine göre vaka sayısında beş kat artış yaşandığını belirten Demirhan, "Servislere bunun yansıması o kadar fazla değil. Çünkü insanlarımızın çoğu aşılı. Aşılı olanlarda çok ciddi bir koronavirüs enfeksiyonu görmüyoruz. Çok enfeksiyon gördüğümüz kişilerin yüzde 90-95'i aşı olmayan kimseler. Şu anda aşı olmayanlar hastaneye yatıyor. Yoğun bakımlara aldığımız hastalardan 10 hastadan 9'u aşılanmamış kişi. Onun için aşı son derece önemli. Aşı yaparsak kendimizi ve çevremizi koronavirüsten koruyabiliriz. Tüm insanları aşı merkezlerine bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"AŞI PROGRAMIMIZI TAMAMLAMAZSAK BELKİ BİZLER NORMALLEŞMEDE GERİ ADIM ATACAĞIZ"

Demirhan, şöyle devam etti:

"Sonbaharda okullar açılacak, üniversiteler açılacak. Sosyal yaşam yeniden başlayacak. Biz bu aşılamayı tamamlayamazsak, yüzde 75 seviyesine çıkaramazsak belki tekrardan kısıtlamalar gündeme gelebilecek. Onun için mutlaka aşılanmamız gerekiyor. Aşıyla birlikte tedbirleri de unutmamamız lazım. Aşı programımızı tamamlamazsak belki bizler normalleşmede geri adım atacağız. Yani tiyatroya, sinemaya gidemeyeceğiz. Sosyalleşemeyeceğiz, tekrar kısıtlamalar geri dönecek. Futbol sahalarına basket sahalarına giremeyeceğiz. Kazanmış olduğumuz kazanımları geri iade etmiş olacağız" dedi.

Aşı karşıtı olanlarla ilgili değerlendirmede bulunan Demirhan, "Biliyorsunuz Amerika'da Simon diye bir kişi aşı karşıtlığı yapıyordu, sosyal medyada da öndeydi. Maalesef koronavirüsten kaybedildi. Aşı olmadığı için koronavirüs enfeksiyonundan öldü.Aşılar son derece güvenli. Aşıların ciddi yan etkileri yok. Onun için rahat olabiliriz. Vatandaşlarımızdan ricam, Sağlık Bakanlığı teşkilatı ve bakanlık siteleri dışında her duydukları şeye inanmamaları. Ciddi ve doğru bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından tüm vatandaşlarımıza sunuluyor" diye konuştu.