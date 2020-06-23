Prof. Dr. Sancar’ın ağabeyi Tahir Sancar son yolculuğuna uğurlandı

23 Haziran 2020 Salı, 13:12





Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ağabeyi, Emekli Tank Binbaşı Tahir Sancar, dün düzenlenen askeri törenle Büyükçekmece Kuba Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin siyasi temsilcileri ve milletvekilleri katılırken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çelenk gönderdi. Sancar ailesi, törenin ardından taziyeleri kabul etti. Tahir Sancar’ın naaşı, Mimar Sinan Kabristanı’na defnedildi.

"HEM ACIMIZ HEM GURURUMUZ BÜYÜK"

Tahir Sancar'ın cenaze töreni sonrası Cumhuriyet'e konuşan Ülkü Sancar, şunları söyledi: "Amcam için vatan ve bayrak her şeyden kutsaldı. Her zaman Türk milletinin bir ferdi olmakla övündü. Son nefesine kadar ülkesi için çaba gösterdi. Kadirşinas Türk milleti de onu bağrına basarak uğurladı. Hem acımız hem gururumuz büyük"



