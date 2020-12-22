Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması
BioNTech’in kurucularından ve korona aşısına ilk izin alan bilim insanlarından Prof. Dr. Uğur Şahin İngiltere'de görülen yeni mutasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, Pfizer/BioNTech aşısının yeni mutasyona karşı etkili olacağını belirtti.
Mutasyona uğrayan virüs ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi “VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür virüs küresel çapta bir paniğe neden oldu.
Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısına Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin ise mutasyona uğrayan yeni tür virüse karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu belirtti.
BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini ifade eden Şahin, meseleye ihtiyatla yaklaştığını söyledi.
'HENÜZ KORONAVİRÜS AŞISI OLMADIM'
Prof. Şahin, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona yönelik sakin yaklaşımı ile söz konusu mutasyonun pandemide yaşanan evriminin sıradan bir parçası olduğunun altını çizen Dünya Sağlık Örgütü'nü teyit etti.
Henüz koronavirüs aşısı olmadığını ancak olmak istediğini söyleyen Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu ifade etti.
"HİÇBİR KANIT YOK"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirmişti.
MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüsün daha bulaşıcı yeni varyasyonu şimdiye kadar İngiltere dışında, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da tespit edildi. Ardından, Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.
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