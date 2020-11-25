Prof. Dr. Ünal: Benim üniversitemde yer yok, rekorlar kırıyor olabiliriz

25 Kasım 2020 Çarşamba, 15:19

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, korona virüsü salgınındaki artışına dikkat çekerek yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ünal, açıklanan verilerle yaşadıklarının uyumlu olmadığına dikkat çekerken "Rekorlar kırıyor olabiliriz. Bunlar dünya rekoru mudur, gezegenler arası rekor mudur bilmiyorum. Çünkü veri yok. Veri olmayınca da ne durumdayız ne yapabiliriz bir şey diyemiyoruz. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı'nın durumu şeffaf şekilde açıklaması gerekir" dedi.

Ünal, yoğun bakımlarda yer olmadığını, ameliyathanelerin değil ameliyathane koridorlarının bile yoğun bakıma dönüştürüldüğünü belirtti. "Bu koşullarda iyi bir tedavi uygulanamaz" diyen Prof. Ünal şunları söyledi: "Benim üniversitemde yer yok. Diğer hastanelerde de yer kalmadı. Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan 'hastalarımıza yer bulun' diye arayanlar var. Şu an yoğun bakımlarda yer yok."

Bilim Kurulu tutanaklarının da açıklaması gerektiğini ifade eden Ünal, şeffaf davranılması halinde sorunların daha kolay çözüleceğini söyledi.