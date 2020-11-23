Sağlıkta acil kamulaştırma ve ülke çapında tam karantina çağrısı
Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi, sağlıkta acil kamulaştırma çağrısı yaptı. Sendika açıklamasında ayrıca "Sağlık ve Gıda sektörü dışında tüm sektörler acilen durdurulmalı, 2-3 hafta fiili olarak ülke çapında tam karantina uygulanmalıdır" denildi.
Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi tarafınfan yapılan açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın bir sonucu olarak pandemi sürecinde sağlık hizmetinin fiilen tıkandığını belirtildi.
Yaşananı "Pandemide ikinci dalga değil tsunami" diye niteleyen sendikadan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin acil kamulaştırılması gerektiği belirtilerek "Şimdi değilse ne zaman özel hastane patronlarının kârlarından vazgeçmesi istenecek?" diye soruldu.
Sağlık çalışanlarının vicdanlarından yaralandığını vurgulayan Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi Başkanı Tarık Doğan, "Hasta sayıları katlanarak artarken, olanaklar kısıtlı kalmış ve mevcut sınırlı olanaklar nedeniyle, bir taraftan iş yükü, diğer taraftan aynı ventilatöre ihtiyaç duyan genç ve yaşlı hasta arasında seçim yapmak zorunda kalmanın yarattığı çaresizlik duygusu altında ezilen sağlık çalışanları, artık vicdanlarından da yaralanmıştır. Aynı nöbette mesai arkadaşı Covid-19’a yakalanıp evine gönderilirken, görevine devam eden sağlık çalışanları, durum bu kadar vahimken, açıklanan %60 yoğun bakım doluluk oranının hangi ülkede olduğunu merak etmektedir" dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALIYOR
Bakanlığın açıkladığı yüzde 60 yoğun bakım doluluk oranlarının hangi ülkede olduğunu sağlık çalışanlarının merak ettiği belirtilen açıklamada durum şöyle ifade edildi:
"Tüm hastaneler pandemi hastanesi haline getirilmiş ama sağlık çalışanları arasında Covid-19 vakaların giderek artması ve sair nedenlerle, çalışabilir durumda olan işgücü giderek azalmaya başlamış, çalışabilir durumda olan sağlık çalışanlarının iş yükü katlanarak artmıştır.
Hasta sayıları katlanarak artarken, olanaklar kısıtlı kalmış ve mevcut sınırlı olanaklar nedeniyle, bir taraftan iş yükü, diğer taraftan aynı ventilatöre ihtiyaç duyan genç ve yaşlı hasta arasında seçim yapmak zorunda kalmanın yarattığı çaresizlik duygusu altında ezilen sağlık çalışanları, artık vicdanlarından da yaralanmıştır.
Aynı nöbette mesai arkadaşı Covid-19’a yakalanıp evine gönderilirken, görevine devam eden sağlık çalışanları, durum bu kadar vahimken, açıklanan %60 yoğun bakım doluluk oranının hangi ülkede olduğunu merak etmektedir."
ACİL KAMULAŞTIRMA VE ÜLKE ÇAPINDA KARANTİNA
Doğan talepleri ise şu şekilde sıraladı:
- Tüm sağlık hizmeti acilen kamulaştırılmalıdır.
- Pandemiyle mücadelede kamu ve özel sektör ayrımı ortadan kaldırılmalı, topyekûn savaşa girilmelidir.
- Tüm özel hastane çalışanları kamu çalışanı olarak kabul edilmeli ve sisteme dahil edilerek işgücü artırılmalıdır. Daha önceden yaşanmış olan sorunlar ve şikâyetler göz önünde bulundurularak, özel hastanelerin gerek yatak gerek sağlık personeli ile bütün halinde ve tam anlamıyla kamu emrine girmesi sağlanmalıdır.
- İl genelinde acil servislerde yatış için günlerce bekleyen hastaların, yatış ve sevk işlemleri tek merkezden yönetilmelidir.
- Atama bekleyen sağlık çalışanlarının atamaları ivedilikle yapılmalıdır.
- 1.Basamak Sağlık Hizmetleri gerçek anlamıyla filyasyonda görevlendirilmelidir.
- 112 Acil Sağlık Hizmeti Ambulanslarında doktorlar tekrar istihdam edilmeli ve yerinde müdahale edilebilecek vakaların hastanelere gereksiz naklinin önüne geçilmelidir.
- Sağlık ve Gıda sektörü dışında tüm sektörler acilen durdurulmalı, 2-3 hafta fiili olarak ülke çapında tam karantina uygulanmalıdır.
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