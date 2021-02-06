Prof. Dr. Yaman Akdeniz: 'Boğaziçi'ndeki yeni fakülteler Truva Atı görevi görecek'

06 Şubat 2021 Cumartesi, 14:22

Boğaziçi Üniversitesi'ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 5 Şubat 2021 tarihli AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, 13 üniversiteye çeşitli fakültelerin kurulmasına ilişkin duyuru yapıldı. Bunların arasında Boğaziçi Üniversitesi'ne kurulacak iletişim ve hukuk fakülteleri de yer aldı.

Yeni karara ilişkin Twitter hesabından bir tweet serisi hazırlayan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Melih Bulu'nun rektörlük görevini meşru kılmak için yeni fakültelerin etkili olacağını ve aynı zamandan Truva Atı görevi göreceklerini söyledi.

"YENİ İSİMLER 'GÖREVİNİ İHMAL EDEN' DEKANLARIN YERİNE ATANACAK"

Akdeniz, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Hukuk ve İletişim Fakültelerinin ana amacı Truva Atı görevi yapmak olacak. Rektörü meşru kılmak için gerekli kadrolar bu Fakülteler üzerinden verilecek. Gelecek yeni isimler, rektör yardımcılığı ve vekaleten 'görevini ihmal eden' fakülte dekanlarının da yerine atanacak. Bu yeni fakültelerin ana amacı da eğitim planlaması olmayacak. Öğrenci alımı en erken 2022-23 akademik yılının olabileceği de dikkate alındığında ana amaç yeni Rektör çevresinde kadrolaşmanın sağlanması olacak."

"Boğaziçi Senatosu bu fakültelerin açılması için geçmişte karar aldı mı?" sorusunu yönelten Akdeniz, "Senato kararı olmadan YÖK’ün kapısını çalamazsınız. Bu ancak uzun bir sürecin sonunda ortaya çıkabilirken, damdan düşmüş bir düğün hediyesine maalesef çok benziyor. Senatonun yer, mekan, bina, yatakhane, öğrenci sayısı, eğitim planı, eğitim dili ve ilgili gerekli kadroları değerlendirmeden böyle bir başvuruya imza atması kesinlikle mümkün değil. Varsa bu yönde bir değerlendirme ve karar, zaten yakında ortaya çıkar" dedi.

Kendisinin 4 sene boyunca rektör yardımcılığı yapmış olduğunu da kaydeden Akdeniz, "Hem üniversite içi süreçler yeni fakülte açmak için uzun sürer, hem de YÖK tarafı uzun sürer. Vakıf üniversitelerinde bu tip operasyonları finanse etmek bir nebze daha kolay olabilir, fakat işin yatırım maliyetini de unutmamak gerekir. Ancak devlet desteği ile bir devlet üniversitesinde hukuk ve iletişim fakülteleri açılabilir. 5-6 bölümü olacak bir İletişim Fakültesi maliyetli bir operasyondur. Önce Boğaziçi’ne tepeden Rektör arkasından ise bu 2 fakültenin hediye edilmesi, o zaman hiç şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

"YARIN ODTÜ'DE TIP FAKÜLTESİ AÇABİLİR"

Resmi Gazete’deki kararda, Erdoğan’ın fakülte açma yetkisini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddelerine dayandırdığı belirtilmişti.

Dönüp bugünkü Resmi Gazete'ye baktığımız zaman da karşımıza 2809 sayılı Kanunun ek madde 30 hükmüne göre Boğaziçi Üniversitesinde İletişim ve Hukuk Fakültelerinin kurulduğu anlaşılıyor. 2547'de "kanunla kurulur" şartı varken 2809 daha geniş tanımlanmış. Geri planda da bu var. pic.twitter.com/GvQBjAggBZ — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 6, 2021

Akdeniz, bu durumu şu şekilde değerlendirdi:

"2809 sayılı Kanun’da cumhurbaşkanına o kadar geniş yetki verilmiş ki yarın ODTÜ’de tıp fakültesi açabilir, Boğaziçi’nin tüm fakültelerini kapatabilir, geriye sadece iletişim ve hukuk fakültelerini bırakabilir. Yetkiyi almış ve kullanıyor."